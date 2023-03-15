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Затоплены улицы и здания, людей эвакуируют на лодках. В Турции сутки не утихает ливень, есть погибший

Анастасия Кожушко, редактор ленты
наслідки зливи у Туреччині 15 березня
Фото: Getty Images

Со вчерашнего дня регионы Турции, пострадавшие от сокрушительных землетрясений, страдают от сильных ливней, затопивших дома, больницы и предприятия. Власти страны сообщают об одном погибшем.

Об этом сообщает Daily Sabah.

–  Один человек погиб и четверо считаются пропавшими без вести в результате затопления садового хозяйства в районе Тут в Адиямани, где прошли сильные ливни, – объявил в среду губернатор Нуман Хатипоглу.

Сильный дождь также затопил отделение интенсивной терапии в учебно-исследовательской больнице Шанлиурфа Эйюбие. Пациентов пришлось эвакуировать в другую больницу.

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По прогнозам синоптиков, ливень будет продолжаться еще в течение дня 15 марта. Из-за непогоды правительство отменило занятия в школах в Шанлиурфе.

наслідки зливи у Туреччині 15 березня

Военный на руках эвакуирует девочку/Фото: Getty images

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта и объявила оранжевый уровень опасности для юго-восточного региона, который недавно пострадал от двух мощных землетрясений.

Провинции Адияман, Диярбакыр, Элязиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Килис были среди провинций, обозначенных оранжевым цветом из-за возможных сильных ливней.

Напомним, в результате нескольких мощных землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.

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