Затоплены улицы и здания, людей эвакуируют на лодках. В Турции сутки не утихает ливень, есть погибший

Март, 15 в 16:57

Со вчерашнего дня регионы Турции, пострадавшие от сокрушительных землетрясений, страдают от сильных ливней, затопивших дома, больницы и предприятия. Власти страны сообщают об одном погибшем.

Об этом сообщает Daily Sabah.

– Один человек погиб и четверо считаются пропавшими без вести в результате затопления садового хозяйства в районе Тут в Адиямани, где прошли сильные ливни, – объявил в среду губернатор Нуман Хатипоглу.

Сильный дождь также затопил отделение интенсивной терапии в учебно-исследовательской больнице Шанлиурфа Эйюбие. Пациентов пришлось эвакуировать в другую больницу.

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По прогнозам синоптиков, ливень будет продолжаться еще в течение дня 15 марта. Из-за непогоды правительство отменило занятия в школах в Шанлиурфе.

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта и объявила оранжевый уровень опасности для юго-восточного региона, который недавно пострадал от двух мощных землетрясений.

Провинции Адияман, Диярбакыр, Элязиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Килис были среди провинций, обозначенных оранжевым цветом из-за возможных сильных ливней.

Напомним, в результате нескольких мощных землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.