Затоплены улицы и здания, людей эвакуируют на лодках. В Турции сутки не утихает ливень, есть погибший
Со вчерашнего дня регионы Турции, пострадавшие от сокрушительных землетрясений, страдают от сильных ливней, затопивших дома, больницы и предприятия. Власти страны сообщают об одном погибшем.
Об этом сообщает Daily Sabah.
– Один человек погиб и четверо считаются пропавшими без вести в результате затопления садового хозяйства в районе Тут в Адиямани, где прошли сильные ливни, – объявил в среду губернатор Нуман Хатипоглу.
Сильный дождь также затопил отделение интенсивной терапии в учебно-исследовательской больнице Шанлиурфа Эйюбие. Пациентов пришлось эвакуировать в другую больницу.
По прогнозам синоптиков, ливень будет продолжаться еще в течение дня 15 марта. Из-за непогоды правительство отменило занятия в школах в Шанлиурфе.
Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта и объявила оранжевый уровень опасности для юго-восточного региона, который недавно пострадал от двух мощных землетрясений.
Провинции Адияман, Диярбакыр, Элязиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлыурфа и Килис были среди провинций, обозначенных оранжевым цветом из-за возможных сильных ливней.
Напомним, в результате нескольких мощных землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.