Сбитый над Черным морем дрон MQ-9 Reaper, возможно, никогда не найдут — Кирби

Март, 15 в 15:47

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый 14 марта над Черным морем российским истребителем Су-27, до сих пор не нашли и, возможно, никогда не найдут.

Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Я не уверен, что мы сможем его найти. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, можно ли будет провести какие-то работы по подъему. Возможно, что нет, — подчеркнул он.

По его словам, сделано все для того, чтобы минимизировать любую разведывательную ценность дрона на случай, если к нему получит доступ кто-то другой.

Сейчас смотрят

— Я, конечно, не могу говорить об усилиях России или о том, что они пытаются или не пытаются поднять его из воды. Могу лишь сказать, что мы все еще сами оцениваем эту ситуацию, — добавил Кирби.

Он подчеркнул, что это “не редкость”, когда российские самолеты пытаются перехватить или преследовать американские беспилотники.

Российский Су-27 во вторник, 14 марта, сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве, в результате чего тот упал в Черное море.

В Пентагоне считают, что самолет тоже поврежден в результате столкновения.