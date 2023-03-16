Израиль одобрил для Украины лицензии на экспорт систем защиты от беспилотников — СМИ

Март, 16 в 13:55

Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые помогут Украине бороться с иранскими беспилотниками.

Об этом пишет издание Axios.

Впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину Израиль одобрил лицензии на оборонный экспорт для Украины.

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Израиль в течение всего прошлого года старался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что это повлечет напряженность в отношениях с Россией и нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Киев отмечает, что предоставление Украине систем вооружения отвечает интересам Израиля, поскольку Иран может получить информацию о том, как работают их беспилотники и затем внести улучшения.

По словам израильских и украинских чиновников, одобрение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галлантом и министром иностранных дел Эли Коэном произошло в середине февраля.

Лицензии были одобрены для двух израильских компаний — Elbit и Rafael — которые разрабатывают системы защиты от беспилотников.

Делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию о системах защиты от беспилотников. Но сделка пока не подписана.

Системы, которые Израиль предложил приобрести Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения и уничтожения беспилотников. Радиус действия систем составляет около 25 миль (40,2 км), и они могут быть размещены вблизи электростанций или других важных объектов.

Сейчас Украине удается перехватывать беспилотники в 75-90% случаев.

Фото: ГУР МО