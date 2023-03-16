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Факты / Світ / Мировые новости

Солдат бросают в бой волнами без какой-либо координации. Главный генерал США Милли о тактике РФ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Марк Міллі
Фото: Getty Images

Россияне теряют сотни людей в день в бездумных лобовых атаках.

Такое заявление на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином сделал начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По словам генерала, военные запасы России быстро истощаются, а ее солдаты деморализованы, необученные, немотивированные мобилизованные и заключенные, которых подводит руководство.

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Он отметил, что российских солдат бросают в бой волнами без всякой координации и направления.

– Россия продолжает жестоко расплачиваться жизнью и боевой техникой за продолжение войны на свой выбор. Сильно недотренированные, плохо управляемые, плохо оснащенные силы проводят бездумные лобовые атаки и жертвуют сотнями в день, – заявил военачальник.

Милли отметил, что ВСУ продолжают поражать системы связи и логистики РФ, а оккупанты не имеют эффективных командиров тактического уровня и надлежащего оборудования — поэтому Москва ведет войну на истощение.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 162 560 своих военных, из них 1040 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки, 15 марта.

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