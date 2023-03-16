Март, 16 в 18:57

Европейский Союз планирует создать более четкую правовую базу для введения санкций против членов семей подсанкционных российских олигархов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Европейская служба внешних дел, отвечающая за санкционные списки, сообщила странам-членам ЕС, что скоро представит соответствующий законопроект.

Сейчас смотрят

Такой шаг потребует наличия надежной доказательной базы. Следует доказать, что некоторые члены семей получали неоправданные выгоды от подсанкционных олигархов и могли помогать им обходить санкции.

В законопроекте будут изложены критерии и правовая основа, позволяющие применять санкции к родственникам российских миллиардеров.

Расширенные критерии предложили Эстония и другие страны ЕС из-за опасений, что подсанкционные россияне могут перемещать свои деньги и активы в обход санкций, введенных из-за агрессии РФ против Украины.

Предложение получило дополнительный импульс после того, как мать основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина выиграла дело в суде ЕС об отмене ее включения в санкционный список. Несмотря на это, Евросоюз возобновил ее включение в список подсанкционных лиц.

После принятия 10 пакетов санкций против РФ, замораживания активов более 1,5 тыс. человек и организаций приоритетом для Евросоюза стала борьба с обходом ограничений. Еврокомиссия планирует предложить законопроект для закрытия санкционных лазеек.

Недавно Евросоюз продлил еще на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц РФ, введенные из-за полномасштабной войны против Украины. В списке находятся 1 473 физических и 205 юридических лиц.