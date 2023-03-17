Март, 17 в 8:45

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что решение правительства Польши передать Украине истребители является суверенным шагом страны.

Об этом Энтони Блинкен сказал журналистам на брифинге.

По его словам, каждая страна может на свое усмотрение предоставлять помощь, какую посчитает нужным.

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Сейчас и США, и другие страны сосредоточились на том, чтобы Украина получила все необходимое для своей защиты и для будущего контрнаступления.

— Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты — послушайте, это суверенные решения стран, которые сами решают, как помочь Украине защититься от российской агрессии. Разные страны делают разные вещи в ответ на то, что у них есть и каковы предполагаемые потребности Украины, — отметил Энтони Блинкен.

Он также отметил, что любая помощь США Украине согласовывалась с украинцами и партнерами.

По словам Блинкена, не будет правильно зацикливаться на какой-либо конкретной системе вооружения в определенный момент времени. Но есть понимание того, что Украине всегда нужны основные виды вооружения: системы ПВО, артиллерия, боеприпасы, бронетехника и тому подобное.