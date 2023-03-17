Решение, с которого начнется историческая ответственность: Зеленский об ордере МУС на арест Путина

Март, 17 в 20:34

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина — это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 17 марта 2023 года.

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— Сегодня имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, — подчеркнул глава государства.

Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении — депортации украинских детей и незаконном перемещении тысячи малышей на территорию государства-террориста.

— В уголовных производствах, которые расследуются нашими правоохранителями, уже зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей. Но реальное, полное количество депортированных может быть значительно больше, — подчеркивает президент.

По его словам, осуществить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста.