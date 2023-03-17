Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

США направили в сторону Крыма новый БПЛА. Он зашел в акваторию Черного моря

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Требует проверки
Безпілотник Reaper MQ-9

Соединенные Штаты отправили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией украинского Крыма.

Об этом сообщает Тelegram-канал Крым.Реалии.

По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

Сейчас смотрят

– БПЛА зашел в акваторию Черного моря — несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии, – пишет издание.

Как сообщали CNN, беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

Напомним, 14 марта, американский беспилотник Reaper столкнулся с российским самолетом СУ-27 над Черным морем.

В Пентагоне назвали действия российских пилотов “опасными и непрофессиональными”.

Впоследствии сообщили, что, по оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), этот инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между США и Россией.

16 марта американские военные также опубликовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с истребителем РФ над Черным морем.

По данным американских СМИ, агрессивные действия российских истребителей против американского дрона санкционировало высшее руководство Кремля.

Читайте
Уничтожает издалека: основные характеристики американского беспилотника MQ-9 Reaper

Фото: General Atomics

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка