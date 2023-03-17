США направили в сторону Крыма новый БПЛА. Он зашел в акваторию Черного моря

Март, 17 в 14:18

Соединенные Штаты отправили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией украинского Крыма.

Об этом сообщает Тelegram-канал Крым.Реалии.

По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

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– БПЛА зашел в акваторию Черного моря — несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии, – пишет издание.

Как сообщали CNN, беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.



Напомним, 14 марта, американский беспилотник Reaper столкнулся с российским самолетом СУ-27 над Черным морем.

В Пентагоне назвали действия российских пилотов “опасными и непрофессиональными”.

Впоследствии сообщили, что, по оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), этот инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между США и Россией.

16 марта американские военные также опубликовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с истребителем РФ над Черным морем.

По данным американских СМИ, агрессивные действия российских истребителей против американского дрона санкционировало высшее руководство Кремля.

Фото: General Atomics