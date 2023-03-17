США внимательно будут следить за встречей Си Цзиньпина с Путиным на следующей неделе

Март, 17 в 16:22

США внимательно будут следить за встречей Си Цзиньпина и Путина, которая состоится на следующей неделе, пока Китай размышляет, отправлять ли оружие в Россию.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, сам саммит не стал неожиданностью для Белого дома, поскольку сообщения о том, что такая встреча может состояться, поступали уже несколько недель.

Сейчас смотрят

Однако, есть опасения, что партнерство “без ограничений”, которое Си Цзиньпин и Путин закрепили во время предыдущих встреч, может углубиться во время переговоров с глазу на глаз.

– Очевидно, что Россия имеет свои собственные интересы, пытаясь втянуть другие страны в этот конфликт, если это возможно, но наша позиция остается неизменной, независимо от того, встретятся они или нет, – заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Беспокойство среди американских чиновников вызывает не то, что китайское оружие поможет России одержать решающую победу в Украине, а тот факт, что это даст возможность затянуть конфликт, который выгоден Путину.

– Мы считаем, что важно, чтобы Китай видел перспективу Украины. Очевидно, что мотивация России является отвратительной. Они незаконно вторглись и оккупировали Украину. Мы надеемся, что президент Си и китайское правительство смогут понять, какие именно последствия получит их поддержка России, – сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Также американские чиновники заявили, что работают над тем, чтобы Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они считают, что разговор непосредственно с Зеленским может оказаться полезным.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию уже на следующей неделе. Целью этого визита является “призыв к миру” и “содействие переговорам”.

Великобритания призвала Китай использовать визит президента Си Цзиньпина в Москву, чтобы убедить Владимира Путина вывести российские войска из Украины.