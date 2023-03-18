Некоторые встретились с Путиным после выдачи ордера: лидеры стран, попавших под расследование МУС

Март, 18 в 14:12

Международный уголовный суд принял историческое решение, выдав ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это не первые лидеры стран, которые попали под международное расследование за военные или иные преступления.

Факты ICTV вспоминают, кого обвиняли в Международном уголовном суде, сколько длилось расследование, когда доказали вину лидеров разных стран.

Всего МУС получил информацию о преступлениях по крайней мере в 139 странах, среди которых Демократическая Республика Конго, Уганда, Центральноафриканская Республика, Судан, Кения, Ливия, Кот-д’Ивуар, Мали и Украина. Самые громкие конфликты — далее в материале.

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Конго

Первый обвинительный вердикт МУС вынес против лидера повстанцев Конго Томаса Лубанга Дьило, которого осудили на 14 лет тюремного заключения за вербовку несовершеннолетних в военные подразделения во время межэтнического конфликта в провинции Итури с сентября 2002 года до августа 2003 года.

Томас Лубанга Дьило возглавлял Патриотические силы освобождения Конго — военные подразделения Союза конголезских патриотов (СКП), куда были завербованы, в частности, дети младше 15 лет, которые впоследствии должны были участвовать в боях и операциях против мирного населения.

Он свою вину не признал, а его адвокаты отмечали, что обвинения якобы были сфабрикованными.

Судан

21 июля 2008 года МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде из-за конфликта в Дарфуре. Он стал первым действующим главой государства, против которого выдвинул обвинения международный правовой орган.

Омара аль-Башира обвинили в преступлениях против человечности (убийство, истребление, насильственное перемещение, применение пыток, изнасилование) и военных преступлениях (умышленное применение силы против гражданского населения, мародерство). Во время выступления на одном из митингов он выразил свое отношение к этому решению.

— Они могут взять свой ордер — и съесть его, — сказал в марте 2009 года обвиняемый президент Судана.

Отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота и арестован. 12 июля 2010 года МУС выдал новый ордер на арест, предъявив ему обвинения в организации и проведении геноцида фор, масалитов и загава — трех этнических групп в составе населения Дарфура.

В 2017 году Омар аль-Башир на самолете прибыл с визитом в РФ, где встретился с диктатором Владимиром Путиным и тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Вопрос, почему Путин встречается с человеком, обвиненным в геноциде и преступлениях против человечности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа. Но тогда он отметил, что Башир — это якобы “законный президент Судана и в этом случае он является легитимным главой государства”.

Ливия

27 июня 2011 года МУС выдал ордера на арест лидера Муаммара Каддафи, его сына Саифа аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдуллы аль-Сенусси, обвинив их в преступлениях против человечности.

В своем постановлении МУС сообщил, что существуют достаточные основания, чтобы считать, что Каддафи, его сын и аль-Сенусси совершили преступления, попадающие под юрисдикцию суда, и что следует выдать ордер на их арест.

Но проведение арестов — это сложная задача для Международного уголовного суда. МУС не имеет собственной полиции, что вынуждает суд полагаться в этом деле на страны-участницы Римского статута.

20 октября 2011 года стало известно, что Муаммар Каддафи, которого задержали в городе Сирт, умер от нескольких ранений — в обе ноги и голову. Город Сирт тогда был последним оплотом сторонников Каддафи.

Его сын Саиф аль-Ислам и Абдулла Сенусси задержаны. Они находятся под стражей в Ливии, но в Международный уголовный суд до сих пор не переданы.

14 ноября Саиф аль-Ислам попытался зарегистрироваться как кандидат на выборах президента Ливии 2021 года, но ему было отказано. Менее чем через месяц это решение было отменено, восстановив его в качестве кандидата в президенты.

В декабре 2022 года премьер-министр Абдул Хамид Дбейбах заявил, что Ливия не намерена выдавать бывшего главу разведки Сенусси. Утверждалось, что его экстрадиция была приостановлена из-за общественного гнева после экстрадиции другого бывшего высокопоставленного сотрудника ливийской разведки Мохаммеда Абуагелы Масуда в США.

Украина

В 2014 году Верховная рада Украины обратилась в МУС, чтобы привлечь к ответственности президента-беглеца Виктора Януковича и других должностных лиц за преступления против человечности во время мирных акций протеста граждан с 30 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года.

Международный уголовный суд признал свою юрисдикцию в расследовании, несмотря на то, что Украина до сих пор еще не ратифицировала Римский статут МУС.

В 2015 году Украина снова обратилась в суд для расследования военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.

Второе заявление присоединили к первому и в конце 2020 года, после рассмотрения дела, прокуроры приняли решение о наличии оснований для начала официального расследования.

В 2022 году прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование военных преступлений Российской Федерации во время полномасштабного вторжения в Украину.

А 17 марта 2023 года стало известно, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.