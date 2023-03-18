История “геройской” сдачи в плен в бессознательном состоянии: россияне жалуются на пьянство в подразделениях

Март, 18 в 19:29

Российские военные жалуются на все больше случаев алкоголизма среди личного состава — это приводит к тому, что они попадают в плен.

Об этом свидетельствует разговор двух военнослужащих РФ, обсуждавших пьянство в подразделении и дальнейшее освещение руководством таких ситуаций как “героических” поступков, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

— Он там в мае исчез. Ну не исчез, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда. Он уже развил историю геройской смерти. Геройской сдачи в плен в бессознательном состоянии. Теперь все ждут обратно “героя”, — рассказал один из российских оккупантов.

Сейчас смотрят

В Главном управлении разведки отметили, за каждое военное преступление Российской Федерации против Украины будет справедливое возмездие.