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История “геройской” сдачи в плен в бессознательном состоянии: россияне жалуются на пьянство в подразделениях

Юля Захарченко, редактор ленты
російські солдати
Фото: Depositphotos

Российские военные жалуются на все больше случаев алкоголизма среди личного состава — это приводит к тому, что они попадают в плен.

Об этом свидетельствует разговор двух военнослужащих РФ, обсуждавших пьянство в подразделении и дальнейшее освещение руководством таких ситуаций как “героических” поступков, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

— Он там в мае исчез. Ну не исчез, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда. Он уже развил историю геройской смерти. Геройской сдачи в плен в бессознательном состоянии. Теперь все ждут обратно “героя”, — рассказал один из российских оккупантов.

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Источник: Минобороны
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