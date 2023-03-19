Митинги в Париже: полиция запретила собираться на двух локациях

Март, 18 в 22:34

В Париже на площади Согласия и в районе Елисейских полей полиция запретила митинги. Это две основные локации протестов против пенсионной реформы.

Отмечается, что последних два вечера люди собирались на улицах, протестуя против законопроекта о пенсионной реформе, который повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

— Из-за серьезных рисков нарушения общественного порядка и безопасности любое собрание на площади Согласия и его окрестностях, а также в районе Елисейских полей запрещено, — заявила полиция.

Но это решение не остановило демонстрантов, которые вышли на улицы в других местах с транспарантами и профсоюзными флагами. Ранним утром 18 марта противники пенсионной реформы вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.

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По всей стране проходят новые демонстрации, а в Париже ожидается, что большой митинг начнется в 18:00 на площади Италии.