Март, 20 в 12:14

Международный инвестиционный банк UBS AG планирует приобрести швейцарский банк Credit Suisse.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте UBS.

В результате объединения будет создан бизнес с общим объемом активов более 5 трлн долларов.

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Такое слияние укрепит позиции UBS как ведущего швейцарского инвестиционного банка активами с более чем 3,4 трлн долларов.

Глава правления UBS Колм Келлехер заявил, что это приобретение привлекательно для акционеров UBS. Но что касается Credit Suisse, то это экстренное спасение банка.

Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма сделки составит 3 млрд швейцарских франков.

Напомним, что банк Credit Suisse оказался в затруднительном положении, из-за чего получит от правительства 51 млрд евро кредитов.

Credit Suisse входит в 30 крупнейших системных банков мира.

Финансовый аналитик Сергей Фурса рассказал, затронут ли Украину проблемы швейцарского банка.