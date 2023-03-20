Март, 20 в 21:10

Так называемый мирный план Китая относительно завершения войны в Украине может быть “тактикой затягивания времени”, чтобы помочь стране-агрессору РФ.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил скептицизм по поводу предложений Пекина.

– Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях, — отметил Блинкен.

Госсекретарь также прокомментировал сегодняшний визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина. По словам Блинкена, это свидетельствует о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои преступления в Украине.

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Блинкен уточнил, что приезд Си Цзиньпина в Москву фактически обеспечивает “дипломатическое прикрытие” российским преступлениям.

– То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как МУС выдал ордер на арест президента Путина, свидетельствует о том, что Китай не чувствует обязательства привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине. И вместо того, чтобы осудить их, он (Китай, – Ред.) скорее предоставит России дипломатическое прикрытие, чтобы она продолжала совершать те же преступления, – объяснил госсекретарь США.

Блинкен сообщил, что некоторые “элементы” так называемого мирного предложения Китая по войне соответствуют усилиям, поддерживаемым США. Речь идет о ядерной безопасности, решении гуманитарного кризиса, защите гражданских лиц, а также о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран.

В то же время Блинкен отметил, что любые призывы к прекращению огня, не предполагающие выведения российских войск из Украины, “фактически будут поддерживать ратификацию российского завоевания”. Он объяснил, что это позволило бы Кремлю “отдохнуть и переоснастить свои войска, чтобы затем возобновить войну в более выгодное для России время”.

Как известно, МИД Китая представило так называемый мирный план из 12 пунктов, касающийся войны в Украине. В нем Пекин предложил “прекращение огня” и возобновление “мирных переговоров” между Украиной и РФ, никоим образом не упомянув, что Россия сначала должна прекратить агрессию и вывести войска.

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в РФ для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью этого визита в МИД КНР называли “призыв к миру” и “содействие переговорам”.