Страны G7 отложили пересмотр потолка цен на российскую нефть — Bloomberg

Март, 20 в 18:56

Страны Большой семерки (G7) вряд ли пересмотрят ограничения цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в $60.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Странам-членам ЕС было сообщено о том, что G7, которая является ответственной за установление и изменение лимита цен, мало заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе.

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Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

Ранее страны Большой семерки согласились пересмотреть уровень цен в середине марта. Законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового значения на 5% ниже средних рыночных ставок.

Отчет Международного энергетического агентства на прошлой неделе показал, что в феврале российская нефть и нефтепродукты продавались по цене, ниже максимальной.

Средневзвешенная экспортная цена нефти РФ составила $52,48 за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

По данным МЭА, нефть Urals, ключевая экспортная смесь России, продавалась по $45,27 на рынке Черного моря.

В то же время такие смеси, как ESPO, Sakhalin и Sokol, предназначенные для отправки в Азию, продавались значительно выше верхней границы.

Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на снижении верхнего предела цены как минимум до $49, чтобы создать дополнительное давление на финансы России.