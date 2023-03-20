Март, 20 в 14:28

Глава Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель надеется, что в 20 марта блок согласует соглашение о закупке боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает CNN.

По словам Жозепа Борреля, могут возникнуть трудности с продолжением поставок вооружения для ВСУ, если сегодня важное решение не будет достигнуто.

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— Вместе министры (иностранных дел и обороны), я надеюсь, завершат работу над соглашением о предоставлении Украине боеприпасов, — сказал глава европейской дипломатии.

Министры обороны стран ЕС ранее в марте согласовали план на 2 млрд евро для закупки 155-мм артиллерийских снарядов и отправке большего количества боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.

Окончательное решение ожидается сегодня.

9 марта в Стокгольме министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходим миллион боеприпасов как можно скорее.