Март, 20 в 19:49

В США прокуроры могут предъявить обвинения в рэкете и заговоре в связи с попыткой 45-го президента страны Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Расследование осуществляет прокуратура города Атланта – административного центра штата Джорджия.

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Следователи имеют большое количество существенных доказательств, связанных с возможным сговором внутри и за пределами штата: записи телефонных разговоров, электронные письма, текстовые сообщения, документы и показания свидетелей.

Специальное большое жюри в Атланте в течение примерно семи месяцев заслушало показания 75 свидетелей, в том числе некоторых из ближайших советников Трампа. По итогам слушаний было рекомендовано утвердить сразу несколько обвинительных актов.

По данным источников, окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис может предъявить обвинения по этому делу уже весной.

У следователей есть по крайней мере три записи разговоров, свидетельствующих о давлении Трампа на официальных лиц Джорджии. Речь идет, в частности, о его телефонном звонке спикеру Палаты представителей штата, чтобы добиться созыва специальной сессии для отмены победы демократа Джо Байдена на выборах 2020 года.

Уиллис начала расследование в начале 2021 года. Это произошло вскоре после обнародования телефонного разговора, во время которого Трамп оказывал давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот “нашел” голоса избирателей для его победы на президентских выборах.

Расследование также охватывает ложные заявления о якобы фальсификации выборов, попытки неуполномоченных лиц получить доступ к машинам для голосования в одном из округов Джорджии, а также угрозы и преследования работников избирательных участков.

Ранее Уиллис заявляла, что расследование включает потенциальное “подстрекательство к фальсификации выборов, ложные заявления, адресованные государственным и местным органам власти, сговор, рэкет, нарушение присяги”.

Обвинения в рэкете позволяют прокурорам выдвигать обвинения против сразу нескольких лиц. По данным телеканала, Уиллис могла бы попытаться доказать, что Трамп и его союзники были частью преступной организации, которая пыталась оказывать давление на государственных чиновников и повлиять на президентские выборы 2020 года.

Собеседник CNN заверил, что потенциальное обвинение против Трампа в Нью-Йорке не повлияет на темпы принятия решения по предъявлению обвинений в Джорджии.

На днях Дональд Трамп объявил, что во вторник, 21 марта, его якобы должны арестовать, а решение примет окружной прокурор Манхэттена (Нью-Йорк).

По данным СМИ, это дело может касаться нарушения правил финансирования предвыборной кампании: выплаты денег “за молчание” женщинам, которые утверждали, что имели сексуальные контакты с Трампом.