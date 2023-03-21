В Польшу прибыл тайно чартерным самолетом: СМИ раскрыли детали маршрута Кисиды в Украину

Март, 21 в 14:57

Визит в Украину премьер-министра Японии Фумио Кисиды был незапланированным, а перелет тайным.

Об этом пишет издание The Japan Times, раскрывая детали того, как была организована поездка.

Японские журналисты называют визит неожиданным, а также отмечают, что Кисида последний лидер страны G7, который посетил охваченную войной Украину.

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Накануне Кисида находился с визитом в Индии и должен был вернуться в Токио, пишет издание. Однако из Польши он направился в Украину, прибыв утром во вторник в Киев.

На видео, снятом польскими репортерами NHK, видно, как Кисида садится в вагон поезда на станции в городе Перемышль.

В Польшу он прилетел из Индии тайно забронированным самолетом вместо стандартного правительственного самолета. Чартерный самолет вылетел из токийского аэропорта Ханэда около 20:00 в воскресенье по местному времени, примерно за три часа до того, как правительственный самолет с Кисидой вылетел в Индию.

После завершения запланированных мероприятий в Индии премьер-министр тайно сел на борт самолета рано утром во вторник по японскому времени.

Телеканал NHK сообщил, что самолет, которым Кисида прибыл в Польшу, вмещает около 10 человек. Самолет был той же модели, что и воздушное судно, которым пользовался звезда японского бейсбола Сехей Отани, когда возвращался в Японию из США в начале этого месяца.

После телефонного разговора с Зеленским 6 января Кисида сказал, что его пригласили посетить Украину и что он серьезно рассматривает это приглашение. Но ряд трудностей, прежде всего беспокойство о сложности сохранения в тайне расписания и маршрута поездки, стали препятствием для более раннего визита.

— Главное в этой поездке то, что она наконец состоялась. Это большое достижение, ведь для этого нужно было преодолеть ограничительные обычаи японского парламента и удушающего консерватизма бюрократической системы страны. Кисида заслуживает похвалы за то, что настаивал на своем, — сказал Джеймс Д. Браун, профессор политологии в Университете Темпл в Японии.

Как пишет издание, визит японского премьера в украинскую столицу совпал с поездкой китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Такой визит является показательным, поскольку тема Украины будет обсуждаться на саммите G7, который состоится в Хиросиме в мае этого года.

В Токио посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что новости дня свидетельствуют о “двух очень разных европейско-тихоокеанских партнерствах”.

— Премьер-министр Кисида совершает исторический визит в Украину, чтобы защитить украинский народ и продвигать универсальные ценности, закрепленные в Уставе ООН. Примерно в 900 км от Украины в Москве формируется другое и более мерзкое партнерство, — написал Эмануэль в Twitter.

Фумио Кисида прибыл в Киев 21 марта. На станции его встретили посол Японии в Украине Мацуда Кунинори и первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Источник: The Japan Times

Фото: Эмине Джапарова