Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Гражданин Новой Зеландии погиб на войне в Украине — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вид на Бахмут (січень 2023)
Фото: Depositphotos

На востоке Украины в боях погиб бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии Кейн Те Тай (Kane Te Tai).

Об этом сообщает новозеландская радиостанция RNZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кейн Те Тай находился в Украине почти год.

Сейчас смотрят

Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что им известно о гибели военного.

Кейн Те Тай стал третьим новозеландцем, погибшим на войне в Украине: Доминик Абелен погиб в августе прошлого года, и его тело до сих пор не найдено.

Сотрудник гуманитарной организации Эндрю Бэгшоу был убит артиллерийским огнем в январе, когда пытался спасти пожилую женщину из ее дома.

Читайте
Под Бахмутом погиб эстонский доброволец, воевавший в Интернациональном легионе

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка