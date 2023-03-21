Март, 21 в 10:25

На востоке Украины в боях погиб бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии Кейн Те Тай (Kane Te Tai).

Об этом сообщает новозеландская радиостанция RNZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кейн Те Тай находился в Украине почти год.

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Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что им известно о гибели военного.

Кейн Те Тай стал третьим новозеландцем, погибшим на войне в Украине: Доминик Абелен погиб в августе прошлого года, и его тело до сих пор не найдено.

Сотрудник гуманитарной организации Эндрю Бэгшоу был убит артиллерийским огнем в январе, когда пытался спасти пожилую женщину из ее дома.