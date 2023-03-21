Март, 21 в 12:10

Своим визитом в Москву китайский лидер Си Цзиньпин хочет удержать РФ в лагере авторитарных стран. При этом Пекину выгодно, чтобы российский диктатор Владимир Путин был ослаблен.

Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF.

– Он хочет иметь слабого Путина. Он хочет поддержать его, чтобы тот точно оставался в китайском лагере, – отметил Хойсген.

Он считает, что именно по такой логике Си Цзиньпин, с одной стороны, не будет призывать РФ вывести свои войска из Украины, но и не согласится поставлять Кремлю оружие из-за угрозы западных санкций.

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Глава Мюнхенской конференции также убежден, что лидер Китая “никогда не позволит Путину применить ядерное оружие”.

– Понятно, кто здесь повар, а кто официант, – подчеркнул он.

А в интервью немецкому телеканалу n-tv Хойсген объяснил, что визит Си Цзиньпина к Путину важен для обеих сторон. Кремлевский диктатор стремится продемонстрировать населению РФ, что страна-агрессор не изолирована, несмотря на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест.

– Сейчас он (Путин, — Ред.), так сказать, прокаженный среди международного сообщества, – рассказал глава Мюнхенской конференции.

Что касается Китая, то Россия для Пекина, по словам Хойсгена, является “бюджетной автозаправкой”.

– Россия сейчас является бюджетной автозаправкой для Китая. Конечно, Си ценит это, – заявил он.

По мнению Хойсгена, лидеру КНР нужна Россия из-за системной конкуренции со США. В то же время из-за самоизоляции России Путин сейчас “младший партнер” Китая.

Как известно, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию с несколькодневным визитом и уже встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Целью этого визита в китайском МИД называли “призыв к миру” и “содействие переговорам”.

Ранее МИД Китая представил так называемый мирный план, касающийся полномасштабной войны в Украине. В нем Пекин предлагает “прекращение огня” и “мирные переговоры” между Украиной и РФ, однако не упоминает, что сначала Россия должна вывести войска из нашей страны.

Источник: Tagesschau, ZDF, Deutsche Welle