Март, 21 в 7:38

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в понедельник Совет Евросоюза договорился проработать возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 млрд евро.

Из этого фонда выплачивают компенсации странам ЕС, которые передают Украине боеприпасы в рамках проекта Совместные закупки боеприпасов.

Об этом Боррель заявил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза и дополнительного заседания с привлечением министров обороны Евросоюза.

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Боррель отметил, что пока решение Совет ЕС не принимал, он лишь согласился рассмотреть такую возможность.

— Совет ЕС согласился рассмотреть возможность для дальнейшего увеличения общего финансового потенциала Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Я не говорю, что Совет ЕС согласился увеличить его, но рассмотреть это дальнейшее увеличение, что является первым шагом для этого, — сказал Жозеп Боррель.

В марте 2023 года Совет ЕС принял решение увеличить объем финансирования Европейского фонда мира до 7,979 миллиарда евро до 2027 года, что должно покрыть дополнительные финансовые потребности.

Также приняли выделение дополнительных 2 млрд евро на артиллерийские снаряды для Украины.