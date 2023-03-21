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США стремятся ускорить поставку танков Abrams в Украину — Кирби

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Танк M1 Abrams
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки стремятся ускорить поставки танков Abrams в Украину.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем планировалось ранее.

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— Мы работаем над этим. Есть некоторые изменения, которые вы можете внести в процесс, чтобы ускорить его, — сказал он.

В начале марта Кирби заявлял, что Киев еще нескоро получит американские боевые танки Abrams, и это может занять месяцы.

По его словам, график поставок танков Abrams отличается от графика предоставления немецких боевых танков Leopard.

Еще ранее заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что Вашингтон рассматривает вариант передачи Украине танков Abrams из собственных запасов.

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Источник: Bloomberg
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