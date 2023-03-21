США стремятся ускорить поставку танков Abrams в Украину — Кирби
Соединенные Штаты Америки стремятся ускорить поставки танков Abrams в Украину.
Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.
По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем планировалось ранее.
— Мы работаем над этим. Есть некоторые изменения, которые вы можете внести в процесс, чтобы ускорить его, — сказал он.
В начале марта Кирби заявлял, что Киев еще нескоро получит американские боевые танки Abrams, и это может занять месяцы.
По его словам, график поставок танков Abrams отличается от графика предоставления немецких боевых танков Leopard.
Еще ранее заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что Вашингтон рассматривает вариант передачи Украине танков Abrams из собственных запасов.