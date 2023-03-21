Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД
Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне руководителей Министерств иностранных дел планирует провести генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг.
Об этом он заявил на встрече с журналистами в Брюсселе.
— Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель, — говорится в заявлении.
Столтенберг отметил, что эта платформа демонстрирует поддержку Украины. Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО запланировано на 4-5 апреля.
По словам генсека НАТО, ему известно о возражениях Венгрии относительно заседания, однако он надеется, что вопрос национальных меньшинств будет решен. Это может стать первым заседанием на уровне руководителей Министерств иностранных дел с 2017 года.