НАТО должно быть готово к длительному противостоянию в Украине — Каллас
Страны-члены Североатлантического союза должны быть готовы к длительному противостоянию с Россией. Соответственно, им следует увеличить свои расходы на оборону.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети Twitter.
— Россия подготовилась к длительному противостоянию, и мы тоже должны, — написала она.
Каллас отметила, что Таллин значительно увеличил свой оборонный бюджет, и к 2024 году он достигнет 3% валового внутреннего продукта.
Она призвала партнеров по НАТО увеличить свои расходы на оборону до уровня, который ранее был рекомендован руководством НАТО.
— 2% ВВП на оборону должно быть минимальным, а не потолком, — написала глава эстонского правительства.
16 марта стало известно, что правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи.
На этот раз он состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.
Источник: Кая Каллас