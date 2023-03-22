НАТО должно быть готово к длительному противостоянию в Украине — Каллас

Март, 22 в 21:05

Страны-члены Североатлантического союза должны быть готовы к длительному противостоянию с Россией. Соответственно, им следует увеличить свои расходы на оборону.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети Twitter.

— Россия подготовилась к длительному противостоянию, и мы тоже должны, — написала она.

Каллас отметила, что Таллин значительно увеличил свой оборонный бюджет, и к 2024 году он достигнет 3% валового внутреннего продукта.

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Она призвала партнеров по НАТО увеличить свои расходы на оборону до уровня, который ранее был рекомендован руководством НАТО.

— 2% ВВП на оборону должно быть минимальным, а не потолком, — написала глава эстонского правительства.

16 марта стало известно, что правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи.

На этот раз он состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.

Источник: Кая Каллас