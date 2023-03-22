Путин попытается начать еще одно наступление в ближайшее время — Кирби

Март, 22 в 9:34

Ближайшие недели будут “критическими” в войне в Украине, считает официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В интервью CNN он заявил, что российский диктатор Владимир Путин “попытается осуществить еще одно наступление, возможно, по многим другим направлениям”.

— Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому, — сказал Кирби.

По его словам, США хотят обеспечить украинцев всем необходимым для защиты от любого нового российского наступления, а также иметь гибкость для “проведения собственных наступательных операций в нужное время и в нужном месте”.

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— Именно для этого мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим с ними общевойсковые маневренные учения…Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы к этим критически важным неделям и месяцам, которые ждут их впереди, — добавил представитель Белого дома.

Накануне Джон Кирби сказал на брифинге, что Владимир Путин осознает, как плохо у него идут дела в войне против Украины, отметив, что более 50% территории, которую РФ забрала в первые недели и месяцы, украинцы уже вернули.