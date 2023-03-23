Угрожают ли Украине снаряды с обедненным ураном — объяснение ЦПД

Март, 23 в 0:11

Россия начала угрожать Украине немедленной реакцией после информации об утверждении британским правительством передачи ВСУ подкалиберных боеприпасов с сердечником из обедненного урана для боевых танков Challenger 2.

В частности, диктатор Владимир Путин утверждает, что “Россия будет вынуждена реагировать, когда коллективный Запад начнет применять оружие с якобы ядерным компонентом”. Великобритания обвинила власти РФ в спекуляциях на теме ядерного оружия и сознательном искажении информации. Угрожают ли Украине снаряды с обедненным ураном — далее в материале Фактов ICTV.

Обедненный уран — это соответствующий компонент, который используется в производстве бронебойных подкалиберных снарядов. Речь идет о 120-мм боеприпасах типа L26A1 и L27A1, которые благодаря высокой массовой плотности урана имеют уровень бронепробиваемости до 700 мм.

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Они способны поражать все типы российских танков и бронированные транспортные средства, независимо от степени защиты. Такие снаряды пробивают даже композитную броню, рассчитанную на противодействие кумулятивным снарядам.

Подкалиберные снаряды с сердечником из обедненного урана — это не экзотическое оружие, а один из самых эффективных боеприпасов для борьбы с бронетехникой, который используют многие армии мира, отмечают в Центре противодействия дезинформации при Министерстве обороны Украины.

Боеприпасы с обедненным ураном находятся на вооружении США, Великобритании, Германии, Израиля, Франции и России. В СССР и РФ такие снаряды применялись с 1980-х годов в пушках 2А46М-4 танков семейства Т-80, пушках 2А46М-5 танков Т-90А и Т-90М.

В последние годы на вооружении ВС РФ находятся снаряды 3БМ59 Свинец-1 с урановым сердечником и танковые боеприпасы с применением обедненного урана 3БМ32 и 3БМ33 Вант.

По своей бронепробиваемости западные снаряды намного лучше российских, то есть ВСУ получит эффективный инструмент против бронетанковой техники войск РФ. Пока нет подтвержденных данных о том, что РФ использует в Украине боеприпасы с обедненным ураном, однако определенные данные свидетельствуют о захвате ВСУ таких снарядов в качестве трофеев.

Стоит отметить, что обедненный уран находится только в сердцевине снаряда и радиоактивность такого материала чрезвычайно мала. Ни в каких конвенциях ООН нет запрета его применения во время вооруженных столкновений, поскольку он не может быть использован как ядерное топливо или превращен в ядерное оружие.

Поэтому боеприпасы с обедненным ураном не имеют никакого отношения к “грязной” бомбе или оружию с ядерным компонентом, объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Использование снарядов с обедненным ураном является безопасным для окружающей среды, гражданского населения и экипажей танков, которые их используют.

В ЦПД считают, что дезинформационная кампания Кремля базируется на манипулировании ядерной терминологией и тематикой, что провоцирует у людей, особенно украинцев, которые прошли Чернобыльскую катастрофу, страх применения ядерного оружия и радиационного загрязнения.

В нынешних условиях, когда боевые действия в Украине подходят к своей кульминации, увеличение пробивной способности снарядов для уничтожения российской бронетехники может стать решающим фактором для полноценной победы.