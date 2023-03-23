Лидеры ЕС одобрили совместные закупки боеприпасов и осудили Иран и Беларусь за поддержку РФ

Март, 23 в 19:45

Лидеры Евросоюза во время саммита в Брюсселе поддержали совместные закупки боеприпасов для Украины. Об этом говорится в выводах саммита.

Также была достигнута договоренность срочно поставить Украине артиллерийские боеприпасы и, если будет необходимо, ракеты.

— Учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов Евросовет приветствовал достигнутую договоренность срочно доставить Украине артиллерийские боеприпасы и, при необходимости, ракеты.

Как следует из документа, это будет происходить за счет совместных закупок и финансирования, в частности через Европейский фонд мира. В ЕС хотят совместными усилиями обеспечить 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев без ущерба обороне некоторых государств-членов.

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Европейский совет также осудил военную поддержку агрессивной войны России со стороны Ирана и Беларуси.

— Совет призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войне России, — говорится в выводах.

Лидеры ЕС констатировали, что агрессивная война России против Украины и использование ею продовольствия как оружия подорвали глобальную продовольственную безопасность. В документе отмечается необходимость обеспечения и доступности сельскохозяйственной продукции для стран, которые больше всего в этом нуждаются.

Участники саммита договорились и в дальнейшем полностью поддерживать Украину, предоставляя политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется.

— ЕС твердо и полностью поддерживает Украину и в дальнейшем будет оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется. ЕС и государства-члены активизируют свои усилия, чтобы помочь удовлетворить насущные военные и оборонные потребности Украины, — отмечается в документе.

В выводах приветствуется приверженность и усилия Украины по проведению реформ и отмечается важность процесса вступления Украины в ЕС. Лидеры ЕС вновь решительно осудили российскую агрессию против Украины и заявили о своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и марионеток со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Источник: Евросовет