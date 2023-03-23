Март, 23 в 8:24

Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет (МОК), не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах.

Такое мнение высказал президент МОК Томас Бах, защищая планы комитета включить российских и белорусских спортсменов в состав сборной на Играх 2024 года.

По словам Баха, Игры должны держаться подальше от политики, иначе потеряют свою объединяющую силу. Здесь он привел примеры бойкотов в 1970-х и 1980-х годах.

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Президент МОК прибыл с визитом в немецкий город Эссен, где его встретили протестующие, держа в руках фотографии разбомбленных спортивных объектов и плакаты, призывающие полностью запретить участие в Играх спортсменов из РФ и Беларуси.

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По словам Баха, спортсмены не могут становиться инструментами политики.

— Мы не должны совершать ошибку, возводя себя в ранг арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами… Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не сможет передать свою объединяющую силу, — сказал Томас Бах.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси после вторжения армии РФ в Украину, но теперь не решается полностью запретить их спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

В январе МОК предложил спортсменам из обеих стран возможность получить место на играх через азиатский отбор и выступать в качестве нейтральных спортсменов без флага.

— Мы чувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как всемирная организация, несем ответственность за соблюдение прав человека и Олимпийской хартии. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика управляет миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем мышлении, — сказал Томас Бах.

Нейтральные спортсмены не считаются представителями своих стран, а их успехи не сопровождаются поднятием флагов или исполнением национальных гимнов.