Парламент Исландии признал голодомор геноцидом украинского народа

Март, 23 в 14:36

Депутаты парламента Исландии 23 марта проголосовали за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.

— Очень ждем саммита Совета Европы в мае в Рейкьявике, на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией, — подчеркнула она.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за это решение.

— Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности, — написал глава государства в Twitter.

Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності. https://t.co/NU3k9zCXhK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2023

Таким образом, голодомор признали геноцидом парламенты уже 21 государства: Австралии, Болгарии, Грузии, Эквадора, Эстонии, Канады, Колумбии, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Германии, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, США, Венгрии, Чехии, Бельгии, а теперь и Исландии.