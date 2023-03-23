Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Март, 23 в 14:52

Президент Финляндии Саули Ниинисте ратифицировал законы о членстве его страны в НАТО во время заседания парламента в Хельсинки. Об этом сообщает издание Svenska Yle.

Ратификация знаменует собой этап в национальном процессе подготовки Финляндии к членству в НАТО.

Подписанные законопроекты позволяют стране присоединиться к Организации Североатлантического договора после того, как завершится ратификация от Венгрии и Турции.

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В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Стамбул решил начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте.

После того, как Турция и Венгрия также одобрят членство Финляндии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласит Финляндию присоединиться к блоку. Ожидается, что подписание документов о вступлении состоится в Государственном департаменте США в Вашингтоне.

В Финляндии парламент единогласно одобрил предложение о вступлении страны в НАТО 1 марта.

Накануне парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. За выступили 269 парламентариев.

Источник: Svenska Yle