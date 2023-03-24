Март, 24 в 11:58

В Соединенных Штатах не исключают, что Украина может возвращать некоторые свои территории невоенным путем. Однако решение должен принимать официальный Киев.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Комитета Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

– Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости бороться на земле. Возможно, будет территория, которую они решат вернуть другими способами, – подчеркнул Блинкен, намекая на роль дипломатии в определении будущих границ Украины.

Таким образом госсекретарь ответил на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который поинтересовался, поддерживают ли США президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым.

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– Если наше обязательство и наша договоренность с Зеленским состоит в том, что мы поддержим их во всем, чего они хотят достичь, включая полное прекращение российского присутствия в Крыму, тогда мы просим о мире, в котором будет много боли, — заявил Стюарт.

В ответ Блинкен заявил, что украинцы сейчас пытаются освободить столько территорий, сколько смогут. Госсекретарь также отметил, что именно Украина должна решать, каким она хочет видеть свое будущее, “и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны”.

– Чего мы не хотим, в интересах всех, так это чтобы урегулирование произошло в такой точке и таким способом, который просто пригласит россиян перезагрузиться, перевооружиться и потом снова атаковать, — добавил Блинкен.

Как известно, Соединенные Штаты и Европа не признали незаконную российскую аннексию Крыма и неоднократно отмечали, что полуостров является территорией Украины.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не видит иного пути освобождения Крыма, кроме военного.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина сама должна определять приемлемые для себя условия по силовому возвращению Крыма.