Март, 24 в 14:12

Ирану понадобится всего несколько месяцев, чтобы создать ядерное оружие, если Тегеран решится на такой шаг.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время выступления в Конгрессе.

– С момента принятия Ираном решения… Иран мог бы изготовить расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем за две недели. И ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие, — подчеркнул Милли, выступая перед подкомитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США по обороне.

Генерал озвучил гораздо более короткие сроки того, как быстро Иран может стать ядерной страной, по сравнению с оценками других западных официальных лиц. В то же время заявление Милли перекликается с недавними оценками официальных лиц США о том, что Тегеран может изготовить достаточно материала для ядерной бомбы за считанные дни.

Сейчас смотрят

Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь “развернутое ядерное оружие”.

– Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов, которые наше национальное руководство должно рассмотреть, в случае, если или когда Иран решит разработать ядерное оружие, – заявил генерал.

В феврале американские спецслужбы сообщали, что Тегеран не принимает мер, необходимых для превращения полученного расщепляемого материала в ядерную бомбу.

– Мы не верим, что верховный лидер Ирана уже принял решение возобновить программу создания оружия, которую, по нашему мнению, приостановили или остановили в конце 2003 года, – заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.

В прошлом американские официальные лица пытались избегать публичных оценок того, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерного оружия. Однако в частном порядке они заявляли, что Тегеран сможет это сделать примерно через год. Генерал Милли сейчас озвучил гораздо более короткие сроки.

В июле 2015 года между Ираном, группой 5+1 (постоянными членами Совбеза ООН – США, Китаем, Францией, Великобританией, Германией, РФ) и Евросоюзом было подписано ядерное соглашение. Иран должен был ограничить ядерные разработки в обмен на отмену санкций.

В 2018 году прежний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения и возобновлении ограничений против Ирана. Переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Тегераном зашли в тупик в прошлом году.

Иран настаивал, что его ядерная программа имеет сугубо мирные цели. Однако это единственная неядерная страна, производящая обогащенный до 60% уран. Тегеран реализовывал программу создания ядерного оружия, по крайней мере, до 2003 года.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны. Он отмечал, что США продолжат взаимодействие с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану завладеть ядерным оружием.