Несколько месяцев: генерал Милли спрогнозировал, как быстро Иран может изготовить ядерное оружие
Ирану понадобится всего несколько месяцев, чтобы создать ядерное оружие, если Тегеран решится на такой шаг.
Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время выступления в Конгрессе.
– С момента принятия Ираном решения… Иран мог бы изготовить расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем за две недели. И ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие, — подчеркнул Милли, выступая перед подкомитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США по обороне.
Генерал озвучил гораздо более короткие сроки того, как быстро Иран может стать ядерной страной, по сравнению с оценками других западных официальных лиц. В то же время заявление Милли перекликается с недавними оценками официальных лиц США о том, что Тегеран может изготовить достаточно материала для ядерной бомбы за считанные дни.
Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь “развернутое ядерное оружие”.
– Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов, которые наше национальное руководство должно рассмотреть, в случае, если или когда Иран решит разработать ядерное оружие, – заявил генерал.
В феврале американские спецслужбы сообщали, что Тегеран не принимает мер, необходимых для превращения полученного расщепляемого материала в ядерную бомбу.
– Мы не верим, что верховный лидер Ирана уже принял решение возобновить программу создания оружия, которую, по нашему мнению, приостановили или остановили в конце 2003 года, – заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.
В прошлом американские официальные лица пытались избегать публичных оценок того, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерного оружия. Однако в частном порядке они заявляли, что Тегеран сможет это сделать примерно через год. Генерал Милли сейчас озвучил гораздо более короткие сроки.
В июле 2015 года между Ираном, группой 5+1 (постоянными членами Совбеза ООН – США, Китаем, Францией, Великобританией, Германией, РФ) и Евросоюзом было подписано ядерное соглашение. Иран должен был ограничить ядерные разработки в обмен на отмену санкций.
В 2018 году прежний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения и возобновлении ограничений против Ирана. Переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Тегераном зашли в тупик в прошлом году.
Иран настаивал, что его ядерная программа имеет сугубо мирные цели. Однако это единственная неядерная страна, производящая обогащенный до 60% уран. Тегеран реализовывал программу создания ядерного оружия, по крайней мере, до 2003 года.
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны. Он отмечал, что США продолжат взаимодействие с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану завладеть ядерным оружием.