Лидеры ЕС поддержали создание механизма регистрации убытков Украины, нанесенных Россией
Лидеры стран Евросоюза на саммите поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией во время боевых действий в Украине.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
На саммите отметили, что ЕС все также поддерживает передачу Украине замороженных российских активов, которые могут быть направлены на восстановление и реконструкцию гражданской инфраструктуры.
ЕС и дальше продолжит коллективное давление на Россию, в частности новые санкционные ограничения, усилия для ограничения цены на российскую нефть, а также предотвращение обхода санкций.
Также лидеры Евросоюза приняли к сведению выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой за военные преступления.
На саммите поддержали соглашение о создании нового международного центра в Гааге для судебного расследования масштабной агрессии России против Украины.