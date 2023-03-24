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Лидеры ЕС поддержали создание механизма регистрации убытков Украины, нанесенных Россией

Марта Бондаренко, редактор ленты
Євросоюз ЄС
Фото: Depositphotos

Лидеры стран Евросоюза на саммите поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

На саммите отметили, что ЕС все также поддерживает передачу Украине замороженных российских активов, которые могут быть направлены на восстановление и реконструкцию гражданской инфраструктуры.

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ЕС и дальше продолжит коллективное давление на Россию, в частности новые санкционные ограничения, усилия для ограничения цены на российскую нефть, а также предотвращение обхода санкций.

Также лидеры Евросоюза приняли к сведению выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой за военные преступления.

На саммите поддержали соглашение о создании нового международного центра в Гааге для судебного расследования масштабной агрессии России против Украины.

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