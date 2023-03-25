Мы можем дать доступ: омбудсмен о докладе ООН о нарушении прав пленных в Украине и РФ
Организация Объединенных Наций задокументировала сотни случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц на территории Украины после полномасштабного вторжения РФ.
Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). В документе описана общая ситуация с правами человека в Украине, по состоянию на 31 января 2023 года.
В ММПЧУ заявили, что как Киев, так и Москва виновны в нарушении прав и внесудебных казнях военнопленных. Однако украинские власти, в отличие от российских, предоставили международным наблюдателям доступ к местам содержания пленных и начали расследование большинства случаев убийства людей, попавших в плен.
— К сожалению, мы обнаружили значительные нарушения с обеих сторон, — сказала руководительница Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер, имея в виду военнопленных, которые подвергались казням, пыткам, жестокому обращению и ужасным условиям во время заключения.
Отмечается, что ООН задокументировала более 600 случаев исчезновений и задержаний, совершенных российскими военными, и якобы 91 случай — украинскими силами с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до конца января 2023 года.
— Россия не допускает к украинским пленным, и не допускает представителей Международного комитета Красного креста. И Украина об этом кричит полным голосом, начиная с 2014 года. Опять же, какого-то отдельного внимания в том отчете я не увидел. Я могу сказать, что уже сегодня наша институция начала процедуру написания официального письма, завтра я его подпишу.
Официально обратимся как к Мальтильде Богнер, так и к Дениз Браун (действующая руководительница ООН в Украине, — Ред.) с тем, чтобы они встретились со мной и предоставили доказательства, на основании которых они сделали такие выводы. Во-вторых, если у них есть какие-либо вопросы по обращению с российскими военнопленными, то я готов обеспечить их посещение в любое время в лагеря с ними, которые расположены в Украине, — сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.