Мы можем дать доступ: омбудсмен о докладе ООН о нарушении прав пленных в Украине и РФ

Март, 24 в 23:06

Организация Объединенных Наций задокументировала сотни случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц на территории Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). В документе описана общая ситуация с правами человека в Украине, по состоянию на 31 января 2023 года.

В ММПЧУ заявили, что как Киев, так и Москва виновны в нарушении прав и внесудебных казнях военнопленных. Однако украинские власти, в отличие от российских, предоставили международным наблюдателям доступ к местам содержания пленных и начали расследование большинства случаев убийства людей, попавших в плен.

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— К сожалению, мы обнаружили значительные нарушения с обеих сторон, — сказала руководительница Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер, имея в виду военнопленных, которые подвергались казням, пыткам, жестокому обращению и ужасным условиям во время заключения.

Отмечается, что ООН задокументировала более 600 случаев исчезновений и задержаний, совершенных российскими военными, и якобы 91 случай — украинскими силами с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до конца января 2023 года.