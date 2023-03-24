Усиление ПВО и сотрудничество стран: о чем говорили Залужный и начальник Штаба обороны Британии

Март, 24 в 21:59

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

— Проинформировал коллегу об оперативной ситуации на всей линии фронта. На Бахмутском направлении — сложнее всего. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать, — отметил Залужный.

По словам главнокомандующего, они обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь.

— Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу Украины, — считает Залужный.