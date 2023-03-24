Я вернусь, даже если мой родной дом в Никополе не уцелеет: украинка о жизни в Польше и планах после победы

Март, 24 в 16:42

Факты ICTV вместе с Миграционной платформой EWL и Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL рассказывают истории об украинках, которые из-за войны вынуждены были ехать в Польшу.

В спецпроекте Dalamrade (с польского языка — я смогла) они поделятся своими историями, как смогли построить свою жизнь в этой стране. Большинство украинок приехали в Польшу впервые из-за вторжения.

Благодаря огромной поддержке со стороны польского общества, в частности, государственной администрации, местной власти, бизнеса, неправительственных организаций, рядовых граждан, собственной силы и желания они смогли быстро адаптироваться и справиться — работают на предприятия, открывают бизнес, получают образование онлайн в Украине и подтверждают дипломы в Польше, одновременно помогая детям оправиться от стресса и научиться жить вдали от дома.

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Большинство героинь проекта планируют вернуться в Украину после победы с приобретенным в Польше опытом и идеями. С участницами проекта говорила спикер Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник.

Надежда Сузанская из Никополя — города, расположенного в 5 км от оккупированной Запорожской АЭС. В Польшу она выехала в июле. Тогда враг активно шантажировал мир ядерным ударом и собирал все больше вражеской техники возле реакторов. Никополь начали постоянно обстреливать и выжигать фосфорными бомбами. Тишина стала редкой роскошью, короткой паузой перед следующими атаками на город.

— От оккупантов нас отделяло Каховское хранилище. Когда я выходила на дамбу, видела передвижение вражеских войск. Наш город расположен в досягаемости артиллерии. Нас бомбили всем, чем только можно — из вертолетов, Градов, Сонцепеков и фосфорными бомбами. Наверное, испытали все оружие, кроме ядерного. Уже невозможно было усидеть в городе — много домов сгорело, не было воды, света, интернета, глушили связь. Каждый день похороны, каждый день где-то кого-то убивает, каждый день где-то кого-то калечит. В школе моего сына была ситуация — прилетело в дом, родители погибли, а девочке оторвало ножки. Я не хотела, чтобы что-то подобное произошло со мной или ребенком, — поделилась она.

В Польшу Надежда поехала вместе с сыном Богданом и матерью. Ее муж когда-то был на заработках в городке Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой и работал в EWL. В этой компании предложили для Надежды место в хостеле. Поняв, что надо содержать себя, сына и мать, Надежда начала расспрашивать, где работают жители этого хостела, и так нашла работу.

— Пакую чипсы на конвейере. Я никогда не выполняла физического труда, поэтому не могу сказать, что это легкая работа для меня. В Никополе я работала юристом. У меня была замечательная жизнь — все было стабильно и спокойно. В Польше сейчас она скромнее, но у меня уже есть план, как ее улучшить.

Уже в Польше Надежда закончила Запорожский национальный университет онлайн и получила профессию преподавательницы. Следующим шагом для себя определила подтверждение диплома, чтобы начать работать по специальности, получать больше, переехать из хостела в квартиру и реализовывать свой потенциал на полную.

— Польше нужны сейчас преподаватели со знанием украинского языка для адаптации украинских детей. Это прекрасная возможность для карьерного роста. Мой сын сейчас учится в польской школе и я видела, как тяжело было ему привыкнуть в первый месяц. Он приехал в тяжелом психологическом состоянии — подавленный, напуганный, вздрагивал от каждого звука из аэропорта, расположенного недалеко от нашего жилья. А сейчас снова начал капризничать — не хочу учить уроки или еще что-то. И я начала узнавать своего малого.

Толчком укорениться на время в Польше для Надежды стала ее поездка в Украину в ноябре. Она даже собирается подавать документы на получение разрешения на временное пребывание (Karta pobytu).

С 1 апреля ее могут получать трудоустроенные украинские беженцы в Польше. Надежда взяла отпуск на неделю, чтобы навестить родственников, посмотреть дом, вдохнуть воздух родного города. В Никополе остались ее отец, брат, тетя и друзья — те, которые еще живы и не уехали из города.

— Обстрелы не утихали. За семь дней, которые я там была, убило или ранило шесть человек. Почти каждый день кто-то страдает и это, учитывая, что город почти пустой. Полки — пустые, а цены страшные, интернета и света нет. Очень холодно. Полная темнота. Только фейерверки фосфорных бомб и горят дома. Люди, которые там остались, живут постоянно в стрессовой ситуации. Когда обстреливают не их район — это удачно прожитый день. Они уже привыкли к пожарам и трупам вокруг. И живут по принципу: мне сегодня повезло, я — жив, а кому не повезло, того мы завтра похороним. Я села в поезд на Польшу и поняла, что не повезу своего сына обратно в опасность, — поделилась Надежда.

Однако возвращаться в Украину Надежда все равно планирует сразу после победы — в родной дом в Никополе, если уцелеет. Или даже готова ехать в другой город. Говорит, лишь бы только в Украину. Хотя в Польше люди ментально близкие, можно хорошо зарабатывать и жить, но она выбирала эту страну, потому что отсюда ближе возвращаться домой.