Март, 25 в 15:00

Польша будет призывать членов ЕС к совместной закупке боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза, поскольку снаряды нужны украинской армии уже сейчас, а в Европе их недостаточно.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

– Здесь в Брюсселе это некий секрет Полишинеля (тайна, которая всем известна, — Ред.), что в Европе нет боеприпасов. Однако в мире есть несколько регионов, в частности Южная Корея и Израиль, где таких боеприпасов гораздо больше, — отметил он.

Моравецкий выразил надежду на то, что Польше удастся убедить европейских партнеров в совместных закупках боеприпасов за пределами ЕС.

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– Я рассчитываю на то, что наши совместные дискуссии с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому получению боеприпасов. Поскольку Украина нуждается в них здесь и сейчас, — подчеркнул премьер Польши.

Моравецкий прокомментировал позицию Франции, которая настаивает на том, что средства Евросоюза нельзя тратить на совместные закупки за пределами ЕС. Варшава будет убеждать французских партнеров сменить позицию.

– Боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, — отметил премьер Польши, напомнив, что его страна сейчас покупает современное вооружение за рубежом.

Моравецкий в то же время уточнил, что нужно еще получить согласие третьих стран на экспорт боеприпасов, например, той же Южной Кореи.

– Прежде всего, нужно сказать, что это возможно при согласии Южной Кореи… Мы можем это сделать, только если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы надежный партнер, поэтому будем делать это только с согласия, – объяснил Моравецкий.

На днях Евросоюз согласовал план поставки боеприпасов для Украины на €2 млрд. Средства будут выделяться из Европейского фонда мира, из которого происходит финансирование военной помощи Украине. В планах ЕС – не только поставки боеприпасов, но и пополнение собственных запасов и наращивание их производства.

По данным главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, соглашение о совместной закупке боеприпасов поддерживают уже 20 стран, 19 из которых являются членами Евросоюза.

Источник: RMF FM