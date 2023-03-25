Март, 25 в 15:56

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву снизил вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие.

Такое мнение выразил в комментарии журналистам высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Си Цзиньпин “очень, очень четко” дал понять хозяину Кремля, что тот не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на так называемый мирный план Китая по Украине.

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– Важно, что этот визит снижает риск ядерной войны, и они (китайцы, — Ред.) четко дали это понять, — подчеркнул Боррель.

По его мнению, лидер КНР хочет “минимизировать риск быть связанным с российским военным вмешательством”. Несмотря на предупреждение США о том, что Пекин рассматривает возможность предоставления РФ военной помощи, Боррель заявил, что доказательств этого пока нет.

– Они (КНР — Ред.) не пересекли никаких красных линий, — заявил он, добавив, что Китай не “полностью присоединился к России”.

Боррель уточнил, что план по Украине, предложенный Китаем, не достаточен для разрешения военного конфликта, но в то же время “не полностью промосковский”.

Однако он обвинил Китай в том, что он вместе с Индией “воспользовался ситуацией” и предлагает “экономическую поддержку” РФ, покупая российскую нефть по низким ценам.

Как известно, в начале этой недели лидер Китая Си Цзиньпин совершил несколькодневный визит в РФ и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Целью поездки в китайском МИД называли якобы “призыв к миру” и “содействие переговорам”.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), по итогам визита Кремль не получил всеобъемлющего двустороннего партнерства с Китаем, на которое надеялся.