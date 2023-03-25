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Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом – СМИ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Джо Байден, Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Грава КНР Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает издание Reuters.

В прошлом месяце после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар над территорией США, Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином об этом эпизоде и “расчистить воздух” между двумя странами.

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– Вашингтон стремится перезагрузить отношения с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом, а также мог стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали, – говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники, несмотря на усилия американских дипломатов, Китай не проявил интереса к организации такого разговора.

Зато на этой неделе Си совершил визит в Москву, где встретился с Владимиром Путиным и выступил с критикой в адрес Соединенных Штатов.

– Ситуацию осложняет также “транзитная” остановка в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэнь на следующей неделе, которая, по предварительным данным, может встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, – пишет издание.

В прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, но это не уменьшило напряжения.

Напомним, над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат) после того, как администрация президента США дала добро на его спуск.

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