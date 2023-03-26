Март, 26 в 15:45

Война России против Украины “открыла старые раны финнов”, нанесенные им во время Советско-финской войны 1939-1940 годов.

Об этом пишет издание Новая газета Европа. Отмечается, что война, начатая провокационными выстрелами вблизи села Майнило, не принесла Советскому Союзу никакой славы.

А многократное превосходство СССР в живой силе и особенно в технике привело к пятикратному, по осторожным подсчетам, перевесу в количестве убитых.

Сейчас смотрят

— Финляндия потеряла примерно 10% территории и свой четвертый по величине город Выборг. Из Утраченной Карелии, как сейчас называют эти земли, около 430 тыс. жителей отправились в эвакуацию вглубь Финляндии, — говорится в статье.

Война-продолжение — так в Финляндии называют эпизод Второй мировой войны, начавшийся 25 июня 1941 года массированной советской бомбардировкой Хельсинки и других городов Финляндии и закончившийся 19 сентября 1944 года выходом Финляндии из войны с СССР и подписанием перемирия.

Во время этого периода до 260 тыс. эвакуированных финнов вернулись в родные места на Карельский перешеек и вновь наладили там мирную жизнь.

Еще одна эвакуация случилась в июне 1944 года, когда Красная армия начала контрнаступление в направлении Карельского перешейка. Тогда эту часть Карелии Финляндия потеряла окончательно.

По данным специалистов, травма эвакуации не переживается одним поколением. С началом войны в Украине родительские воспоминания ударили с новой силой, рассказала писательница Эва Оландт.

— Мой отец родился в 1927 году в Харлу, а дедушка в Суйстамо. Семья моей свекрови происходила из Терийоки и местности Каукола Ряйсяла. Когда в заполненный людьми украинский вокзал упала бомба и огромное количество гражданских людей погибли, мы с мужем вспоминали, как пятилетняя свекровь со своей мамой были в поезде, который бомбили в 1944 году на Элисенваара. Они выжили. Или когда мы читаем, как грабят и разоряют украинские дома, мы знаем, что то же самое было, когда моя семья вернулась в свой дом в Карелии в 1941 году. Таким образом, мы очень конкретно сравниваем судьбы наших стран, — сказала она.

В три последние войны, считая Лапландскую 1944-45 годов, когда Финляндия, по условиям перемирия, воевала с гитлеровской Германией, страна с населением 3,7 млн потеряла около 90 тыс. убитыми, примерно 200 тыс. были ранены и покалечены.

— Беда затронула почти каждую семью, если не свою, то родственную или соседскую, — отметила финская журналистка Анне Куорсало.

После войны Финляндия выплатила товарами около $400 млн репараций, военные репарации составляли до 16% государственных расходов.

Но потом разоренная страна сделала рывок к государству всеобщего благосостояния. Такой же рывок, по словам писательницы Эвы Оландт, способны сделать и украинцы.

— Вы, украинцы, можете быть уверены, что почти каждый финн ежедневно молится за вас и активно участвует в помощи Украине! — сказала она.

Поддержка Украины со стороны финнов не ослабевает, об этом свидетельствует заголовок на сайте государственной медиакомпании YLE.

Почти 90% опрошенных поддерживают экономические санкции против РФ, 80% респондентов выступают за прием украинских беженцев в Финляндии.

— Нападение России на Украину кардинально изменило общественное мнение в Финляндии и риторику на всех уровнях. Война в Украине поставила жирную точку в политике финляндизации, то есть оглядывания на большого и влиятельного соседа. Финляндия больше не надеется на добрососедские отношения и шлет смертельные приветы на сотни тысяч евро агрессору, который атакует украинские города, — пишет Новая газета Европа.