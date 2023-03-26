Просмотры порно с “украинскими беженцами” выросли, их пытаются вербовать в чатах — исследование

Март, 26 в 18:15

Украинские беженцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации. В частности, увеличился интерес к украинской порнографии после полномасштабного вторжения армии РФ.

Об этом заявили исследователи Thomson Reuters, которые ссылают на анализ глобального поискового трафика. Они считают, что повышенный интерес может побудить торговцев людьми действовать чаще и безнаказанно против украинцев.

Организация призвала принять срочные меры для усиления защиты украинских женщин и детей, которые находятся в группе риска сексуальной эксплуатации.

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— Мы уже нашли прямые доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы, и увеличение рекламы в интернете, — отмечает один из исследователей.

Анализ тенденций поиска в интернете показал, что за последние шесть месяцев резко возросло количество просмотров порнографических видео, на которых якобы есть украинские беженцы. В частности, 13 видеороликов в январе 2023 года просмотрели около 275 тыс. раз.

Хотя до начала полномасштабной войны были случаи сексуальной эксплуатации и торговли украинцами, последние данные показывают значительный рост после российского вторжения.

С тех пор всемирный поисковый трафик для эксплуатационных терминов, таких как украинское порно, стабильно рос. В марте 2022 года исследование зафиксировало глобальный рост терминов на эту тему на 300%.