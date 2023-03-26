Март, 26 в 16:35

Международный валютный фонд прогнозирует, что 2023 год снова будет непростым для мировой экономики. Глобальный рост замедлится до уровня ниже 3%.

Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева во время выступления на China Development Forum в воскресенье, 26 марта.

— На экономическую активность давят последствия пандемии, война в Украине и ужесточение монетарной политики. Даже с лучшим прогнозом на 2024-й глобальный рост будет оставаться значительно хуже исторического среднего показателя 3,8%, — сказала она.

По ее словам, существует риск геоэкономической фрагментации мировой экономики, то есть раскол мира на несколько экономических блоков, которые будут конкурировать между собой.

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Георгиева считает, что такой сценарий только сделает всех беднее и уязвимее.

— Вместе эти факторы означают, что перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми, — сказала она.

Кроме этого, директор Фонда указала на риски для финансовой стабильности в результате повышения процентных ставок большинством центральных банков мира. Это уже привело к потрясениям в банковском секторе США и Европы.

В то же время в Китае наблюдается сильное восстановление экономики, и январский прогноз МВФ предусматривает рост ВВП на уровне 5,2% в этом году.

— В 2023 году на Китай будет приходиться примерно одна треть мирового роста, что даст долгожданный подъем мировой экономике. Помимо прямого вклада в глобальный рост, наш анализ показывает, что рост ВВП Китая на 1% приводит к увеличению роста в других азиатских экономиках в среднем на 0,3%, — сказала Георгиева.