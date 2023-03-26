Март, 26 в 12:57

Турция готова поддержать “мирный план” Китая, если он создаст фундамент для переговоров России и Украины.

Об этом в интервью телеканалу NTV заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара всегда придерживалась антивоенной политики, и поэтому считает, что мирные инициативы Китая “нуждаются в тщательном изучении”.

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— Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну. Чтобы люди не гибли. Ведь в результате все равно придем к столу переговоров, — сказал пресс-секретарь.

Калын заявил, что Запад плохо просчитал ситуацию с антироссийскими санкциями, поскольку они лишь приводят к более тесному сотрудничеству Москвы и Пекина.

— Я считаю, что Запад плохо проанализировал события на Востоке. Санкции против России толкают ее в сторону Китая. С самого начала они всегда говорили: Давайте разделим Россию и Китай. Реальная опасность — это Китай. Эта политика зашла в тупик, — сказал представитель Эрдогана.

Напомним, что 24 февраля Китай предложил так называемый мирный план по завершению войны России против Украины.

В нем официальный Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”.