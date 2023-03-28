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Необходимо вывести войска и персонал РФ с территории ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность – Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Необходимо вывести войска и персонал РФ с территории ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность – Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси на территории Днепровской гидроэлектростанции.

По данным Офиса президента, Зеленский и Гросси ознакомились с последствиями российских ракетных ударов по ДнепроГЭС, здания и энергетическое оборудование которого подверглись значительным разрушениям.

В то же время они подробно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Президент поблагодарил гендиректора МАГАТЭ за поддержку в вопросах, касающихся безопасности объектов ядерной энергетики в Украине.

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Однако он рассказал о постоянном давлении РФ на персонал Запорожской АЭС, несоблюдении российскими оккупантами правил безопасности и противоправном вмешательстве в технологический процесс функционирования станции.

По мнению президента, необходимо постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы гарантировать ядерную безопасность, немедленно вывести российские войска со станции и восстановить полный контроль Украины над объектом.

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Источник: Офис президента
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