Нетаньяху отложил судебную реформу, которая вызвала протесты и забастовки: что известно]

В Израиле вспыхнули массовые протесты после того, как 26 марта уволили главу Минобороны Йоава Галланта, который призвал израильского лидера Биньямина Нетаньяху остановить запланированную судебную реформу.

Галлант был первым высокопоставленным членом правящей партии Ликуд, который выступил против плана реформы. Решение о его отставке было принято менее чем через день после того после его призыва приостановить противоречивую реформу.

Издание The Jerusalem Post пишет, что возле Кнессета в понедельник собрались около 70 тыс. протестующих. Скандируя “страна в огне”, они зажгли костры на главной магистрали Тель-Авива, перекрыв на несколько часов движение на этой и многих других улицах по всей стране.

Из-за протестов несколько дорог, которые ведут к зданию Кнессета, были заблокированы. Также заблокирован въезд в Иерусалим через мост Гешер ха-Мейтарим, но позже полиция сообщила, что его снова открыли для движения.

По сообщениям полиции Израиля, произошли аресты митингующих в некоторых городах, в частности в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.

В знак протеста против судебной реформы о забастовке объявил Профсоюз рабочих. Из-за этого приостановил работу аэропорт Бен-Гурион. В то же время, самолетам, которые уже были в небе, и конечным маршрутом которых был этот аэропорт, приземлиться позволили. Некоторые авиакомпании, в частности Turkish Airlines и LOT Polish Airlines объявили в понедельник, что из-за ситуации в Израиле их рейсы в Тель-Авив вообще не будут выполняться.

