Нетаньяху отложил судебную реформу, которая вызвала протесты и забастовки: что известно]

Март, 27 в 20:55

В Израиле вспыхнули массовые протесты после того, как 26 марта уволили главу Минобороны Йоава Галланта, который призвал израильского лидера Биньямина Нетаньяху остановить запланированную судебную реформу.

Галлант был первым высокопоставленным членом правящей партии Ликуд, который выступил против плана реформы. Решение о его отставке было принято менее чем через день после того после его призыва приостановить противоречивую реформу.

Издание The Jerusalem Post пишет, что возле Кнессета в понедельник собрались около 70 тыс. протестующих. Скандируя “страна в огне”, они зажгли костры на главной магистрали Тель-Авива, перекрыв на несколько часов движение на этой и многих других улицах по всей стране.

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Из-за протестов несколько дорог, которые ведут к зданию Кнессета, были заблокированы. Также заблокирован въезд в Иерусалим через мост Гешер ха-Мейтарим, но позже полиция сообщила, что его снова открыли для движения.

Echt bewegend: Hunderttausende versuchen gerade in #Israel ihre #Demokratie von der Straße aus zu retten. Das Parlament in #Jerusalem umzingelt: pic.twitter.com/XhbMyJw6pb — Mike Lingenfelser (@MLingenfelser) March 27, 2023

По сообщениям полиции Израиля, произошли аресты митингующих в некоторых городах, в частности в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.

В знак протеста против судебной реформы о забастовке объявил Профсоюз рабочих. Из-за этого приостановил работу аэропорт Бен-Гурион. В то же время, самолетам, которые уже были в небе, и конечным маршрутом которых был этот аэропорт, приземлиться позволили. Некоторые авиакомпании, в частности Turkish Airlines и LOT Polish Airlines объявили в понедельник, что из-за ситуации в Израиле их рейсы в Тель-Авив вообще не будут выполняться.

Israeli families were met with disappointment as dozens of flights from Tel Aviv’s Ben Gurion airport were delayed on Monday after a general strike was called against the planned judicial reforms by Prime Minister Netanyahu’s government pic.twitter.com/VXCHq1BzTr — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 27, 2023

Хаос привел к остановке работы большей части страны и угрожал парализовать экономику. Крупные торговые сети и университеты закрыли свои двери, а крупнейший профсоюз Израиля призвал своих 800 тыс. членов прекратить работу в сфере здравоохранения, транзита, банковского дела и других отраслях.

В чем суть судебной реформы, которая вызвала протесты?

Судебная реформа должна была расширить полномочия правительства по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа.

В случае принятия законопроекта правительство фактически получило бы полный контроль над назначением судей. Израильский парламент одобрил законопроект в первом чтении 20 февраля.

Критики этого законопроекта отмечают, что совокупность законов даст власть в руки правящей коалиции.

Об отзыве реформы просил также президент Израиля Исаак Херцог. Зато Нетаньяху и его союзники говорили, что эти решения восстановят баланс между судебной и исполнительной ветвями власти.

Какое решение приняло правительство?

Известно, что спорную судебную реформу отсрочат до конца июля. Об этом договорился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Что касается Бен-Гвира, то он считается самым большим сторонником законопроекта о реформировании судебной системы.

Израильские СМИ пишут, что он достиг соглашения с Нетаньяху об отсрочке судебной реформы в обмен на создание новой полиции под его непосредственным руководством, а точнее гражданскую “национальную гвардию”. Силы национальной гвардии будут подчинены Министерству национальной безопасности Бен-Гвира.

— Я беру тайм-аут для диалога, — сказал Нетаньяху на брифинге.

В своей речи премьер заявил, что не готов делить нацию на части, и он “перевернет каждый камень, чтобы найти решение”.

Источники: The Jerusalem Post, AP News