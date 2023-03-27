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РФ уже чувствует угрозу: партнеры должны увеличить производство вооружения для Украины — Гойл

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ уже чувствует угрозу: партнеры должны увеличить производство вооружения для Украины — Гойл
Фото: Генштаб ВСУ

Мир должен объединить усилия, чтобы увеличить производство и поставки вооружения для Украины. Российская Федерация уже начала бояться, потому что чувствует угрозу.

Об этом заявил спикер палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойл на встрече с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Лондоне.

— Нам нужно переломить момент. Все совместные усилия должны быть направлены на решение вопроса. Сегодня Россия уже чувствует угрозу, они боятся. Важно продолжать производить, поставлять достаточное количество патронов, боеприпасов и оружия, привлекать другие страны к непрерывным поставкам для Украины, — сказал Гойл.

Спикер палаты общин британского парламента считает, что Россия должна заплатить жесткую цену за неспровоцированную и агрессивную войну против Украины.

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— Россия должна заплатить. Нужно не только замораживать, а и арестовывать эти активы, перенаправлять на строительство и восстановление Украины. Мы будем прилагать усилия, чтобы такой процесс происходил во всем мире, — подчеркнул Гойл.

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