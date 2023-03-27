Россия не демонстрирует никаких признаков уступок, продолжая атаковать Украину – Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет призывать Китай к ответственным действиям в отношении войны России в Украине, поскольку Москва своим поведением демонстрирует, что не готова к уступкам.
Как сообщает японское издание NHK, Кисида сделал соответствующее заявление во время пленарного заседания верхней палаты парламента, отчитываясь о своем недавнем визите в Украину.
Кисида добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему: будет неправильно, если в мирном договоре не будет предусмотрен вывод всех российских войск из Украины.
По словам главы японского правительства, Россия не демонстрирует никаких признаков уступок, продолжая атаковать Украину.
Также он прокомментировал отношение Китая к войне в Украине. Премьер заявил, что будет призывать правительство КНР действовать ответственно, поскольку Токио продолжает обмениваться с Пекином мнениями о войне.
Кисида отметил, что сроки начала переговоров должны зависят от воли Украины, которая должна самостоятельно определить свое будущее.
Фумио Кисида посетил Киев 21 марта. В рамках поездки в украинскую столицу он встретился с Владимиром Зеленским и посетил Бучу.
Также Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.
Источник: NHK