Россия не демонстрирует никаких признаков уступок, продолжая атаковать Украину – Кисида

Март, 27 в 18:09

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет призывать Китай к ответственным действиям в отношении войны России в Украине, поскольку Москва своим поведением демонстрирует, что не готова к уступкам.

Как сообщает японское издание NHK, Кисида сделал соответствующее заявление во время пленарного заседания верхней палаты парламента, отчитываясь о своем недавнем визите в Украину.

Кисида добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему: будет неправильно, если в мирном договоре не будет предусмотрен вывод всех российских войск из Украины.

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По словам главы японского правительства, Россия не демонстрирует никаких признаков уступок, продолжая атаковать Украину.

Также он прокомментировал отношение Китая к войне в Украине. Премьер заявил, что будет призывать правительство КНР действовать ответственно, поскольку Токио продолжает обмениваться с Пекином мнениями о войне.

Кисида отметил, что сроки начала переговоров должны зависят от воли Украины, которая должна самостоятельно определить свое будущее.

Фумио Кисида посетил Киев 21 марта. В рамках поездки в украинскую столицу он встретился с Владимиром Зеленским и посетил Бучу.

Также Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Источник: NHK