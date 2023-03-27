Всемирный банк прогнозирует “потерянное десятилетие” для глобальной экономики

Март, 27 в 19:19

Глобальной экономике грозит “потерянное десятилетие” из-за потенциального снижения темпов роста.

Об этом сообщили во Всемирном банке. В период между 2022 и 2030 годами среднее потенциальное увеличение глобального ВВП замедлится до 2,2% — это примерно ниже по сравнению с темпами, которые фиксировались в нулевых годах.

Для развивающихся стран падение будет таким же стремительным — с 6% в 2000-2010 годах до 4% на протяжении лет, которые остались до конца нынешнего десятилетия.

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В случае глобального финансового кризиса или рецессии падение может быть гораздо хуже. На это повлияли пандемия коронавируса и вторжение России в Украину.

— Глобальной экономике может угрожать “потерянное десятилетие”. Нынешнее замедление потенциального роста будет иметь серьезные последствия для способности мира противостоять новым вызовам: устойчивой бедности, разнице в доходах и изменении климата, — заявил главный экономист Всемирного банка Индермитт Гилл.

Впрочем, во Всемирном банке считают, что “потерянного десятилетия” можно избежать с помощью политики, которая стимулирует работу, повышает производительность и ускоряет инвестиции.

Потенциальный рост ВВП может быть увеличен на 0,7 процентных пунктов — до среднегодового уровня 2,9%, если страны примут устойчивую политику, ориентированную на рост.

В 2000-2010 годах средний рост составлял 3,5%, в 2011-2021 годах — 2,6%.

Банк отдельно подчеркивает необходимость усиления международной экономической интеграции, которая способствовала глобальному процветанию в конце 90-х и в начале нулевых годов.

Отметим, что термин “потерянное десятилетие” часто используется для описания ситуации в Японии в 1990-х годах, когда страна испытала серьезный экономический кризис после многих лет быстрого роста.