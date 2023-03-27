В Польше задержали российского шпиона — ему грозит до 10 лет тюрьмы

Март, 27 в 13:44

В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу России. Ему грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщает RMF24.

По информации Воеводской прокуратуры в Гданьске, он находился в Польше с января.

Согласно выводам следствия, мужчина собирал и передавал россиянам информацию, среди прочего, об объектах критической инфраструктуры в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и деятельности служб, ответственных за безопасность.

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Во время допроса задержанный признался в шпионской деятельности. Он также рассказал об обстоятельствах своей вербовки российской разведкой.

В прокуратуре рассказали, что мужчина выполнял задания российской службы минимум с января 2023 года.

Прокуратура не разглашает детальной информации о задержанном (его возраст, гражданство и т.д.) и обстоятельства, при которых он был задержан. Шпиону избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В середине марта министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что офицеры Агентства внутренней безопасности ликвидировали в стране шпионскую сеть, которая действовала в пользу РФ.

Источник: RMF24