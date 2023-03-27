Март, 27 в 7:49

В столице Израиля Тель-Авиве полиция с помощью водометов разогнала массовый протест. Люди вышли на улицы против запланированной правительством судебной реформы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Перед этим премьер Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, который призвал остановить судебную реформу.

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Демонстранты перекрыли центральную улицу города почти на 5 часов. Для успокоения и разгона людей привлекли десятки конных офицеров, бронированные автомобили и водометы.

השוטרים מנסים לפנות את המפגינים מאיילון באמצעות פרשים ומכת”זיות, במקום עימותים בין הצדדים@lielkyzer pic.twitter.com/G6WTDrzhjW — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

Now in Tel Aviv pic.twitter.com/v0ySCT7eeW — Jeremy Sharon (@jeremysharon) March 26, 2023

Десятки тысяч демонстрантов перекрыли большую автомагистраль Аялон — там разожгли костры и планировали остаться на ночь.

Полицейские на лошадях пробивались сквозь толпу и приказывали людям разойтись. Многие люди прислушивались и уходили.

Спецназовцы также поливали людей из водометов, даже тех, кто стоял на обочине дороги.

Некоторые демонстранты бросали в правоохранителей различные предметы, например бутылки с водой.

Большинство протестующих оттеснили с дороги за считанные минуты.